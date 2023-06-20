تكثف فرق إنقاذ أمريكية وكندية جهودها للعثور على غواصة مفقودة على متنها سياح كانت في رحلة لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك في أعماق المحيط الأطلسي عندما فُقدت يوم الأحد الماضي.

وبحسب وسائل إعلام، فقد فُقدت الغواصة بعد أقل من ساعتين من بدء رحلتها، وعلى متنها خمسة أشخاص.

وتصارع فرق الإنقاذ الوقت للوصول للغواصة قبل إنتهاء الأكسجين الاحتياطي الذي يكون عادة متاح على متنها، والذي -وفق تقديرات- يكفي لمدة 4 أيام.

ويستقر حطام سفينة تيتانيك على بعد حوالي 650 كيلومتر من السواحل الكندية وعمق يقارب الـ 4 آلاف متر، وهو مقصد منذ العثور عليه في عام 1985 للسياح والباحثون عن الكنوز، بحسب وسائل إعلام.

من على متنها؟

من بين الخمسة أشخاص الموجودين على متن الغواصة المفقودة كان أول من تم التعرف على هويته هو رجل الأعمال والميلياردير البريطاني هاميش هاردينغ (58 عام).

وهاردينغ وهو رئيس مجلس إدارة شركة "أكشن أفييشن" للطائرات الخاصة، ومقرها في دبي.

كما تحمل الغواصة المفقودة على متنها أيضا رجل الأعمال الباكستاني شاهزاده داوود (48 عام) ونجله. وداوود هو نائب رئيس شركة إنجرو، وهي تكتل باكستاني يعمل في الأسمدة، بحسب بي بي سي.

أيضا، فإن غواص سابق بالبحرية الفرنسية يدعى بول-هنري نارجوليه (77 عام) كان على متن الغواصة المفقودة.

ويحظى نارجوليه بلقب "مستر تيتانيك" إذ يُقال إنه قضى على متن حطام السفينة وقت أطول من أي من المستكشفين الآخرين، كما أنه كان عضو في أول رحلة استكشافية لزيارة حطام تيتانيك في عام 1987.

ستوكتون راش الرئيس التنفيذي لشركة "OceanGate" التي تسير الرحلات السياحية لحطام تيتانيك كان أيضا على متن الغواصة المفقودة، بحسب بي بي سي.

وراش هو مهندس متمرس صمم سابقا طائرة تجريبية، وتتيح شركته للسياح فرصة زيارة حطام تيتانيك مقابل 250 ألف دولار.

ما هو مسار الرحلة؟

يسافر الراغبون في زيارة حطام تيتانيك على متن سفينة كبيرة في المحيط الأطلسي حتى يصلون إلى النقطة التي يستقر أسفلها حطام السفينة.

بعدها، يغوص السياح لمدة ثمان ساعات إلى حطام تيتانيك على متن غواصة بحجم شاحنة تُعرف باسم "تيتان"، بحسب بي بي سي.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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