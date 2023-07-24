قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان يوم الاثنين، إن الإمارات سجلت في يونيو الماضي حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي اُكتشف لأول مرة في السعودية عام 2012، وتشمل أعراضه الحمى والسعال وضيق التنفس، وتقارب نسبة الوفاة من جرائه الـ 35%، وفق منظمة الصحة العالمية.

وأضافت المنظمة، في بيان الاثنين، أن حالة الإصابة بالمتلازمة التي أبلغت عنها الإمارات تعود لشاب يبلغ من العمر 28 عام من مدينة العين في إمارة أبوظبي.

وأشارت إلى أن الشاب أُدخل المستشفى يوم 8 يونيو وجاءت نتيجة اختبارات إصابته بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية إيجابية، مضيفة أنه لم يتم اكتشاف حالات إصابة أخرى ضمن المخالطين له البالغ عددهم 108.

وينتقل فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية بين الحيوانات والبشر، وثبت ارتباط حالات عدوى بشرية بالفيروس بوجود الجِمال العربية في العديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وفق المعلومات الواردة عن الفيروس على الموقع الإلكتروني للمنظمة.

لكن المنظمة قالت، في بيانها الاثنين، إن الإصابة المسجلة في الإمارات مؤخرا لم يكن لديها تاريخ باتصال مباشر أو غير مباشر مع الجمال أو الماعز أو الأغنام.

ومنذ اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في الإمارات في يوليو 2013، سجل البلد 94 حالة إصابة مؤكدة به -بما في ذلك الحالة الجديدة- و12 حالة وفاة، بحسب بيان منظمة الصحة العالمية.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية المسجلة منذ عام 2012 في العالم 2,605 إصابة بما في ذلك 936 وفاة مرتبطة بالفيروس، وفق المنظمة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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