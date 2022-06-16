حققت مجموعة الخطوط الجوية القطرية أرباح صافية بلغت 5.6 مليار ريال قطري (1.54 مليار دولار) خلال العام المالي 2021/2022، للمرة الأولى منذ عام 2018.

وأدت جائحة كورونا إلى شل حركة الطيران في العالم بعد موجة من الإغلاقات شهدتها مختلف مدن العالم للحد من انتشار الفيروس.

وكشفت "القطرية" في بيان يوم الخميس عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 78% للعام المالي الذي يسري لغاية 31 مارس مقارنة بالعام السابق لتبلغ 52.3 مليار ريال (14.4 مليار دولار) وهي تفوق مستويات ما قبل كورونا بنسبة 2% أي بين 2019 و2020.

ونما عدد المسافرين الذين نقلتهم "القطرية" خلال عام 2022-2021 بنسبة 218% على أساس سنوي، ليبلغ 18.5 مليون مسافر.

وقبل الجائحة، تكبدت "القطرية" خسائر صافية بقيمة 252 مليون ريال في العام المالي 2018 بعد إغلاق 18 وجهة أمام رحلات الشركة على أثر مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر.

وانتهت المقاطعة في يناير 2021 بعد إعلان المصالحة الخليجية.

تأسست الخطوط الجوية القطرية قبل 25 عام، وتسير رحلات لأكثر من 140 وجهة عالمية.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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