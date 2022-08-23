أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، في إحاطة إعلامية يوم الثلاثاء، السماح لكافة الطلاب المطعمين وغير المطعمين ضد فيروس كورونا بحضور العام الدراسي الجديد 2022-2023 الذي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل، مع إلغاء إلزامية إجراء فحص "بي سي آر" بشكل دوري.

أبرز ما أعلنته الهيئة بشأن العام الدراسي الجديد

- يشترط على الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق والكوادر التعليمية والإدارية الحصول على نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" لا تزيد مدتها عن 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي، دون الحاجة لفحص دوري.

- اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لإجراء فحص "بي سي آر" من جديد.

- الإبقاء على إلزامية الكمامة داخل الأماكن المغلقة، وإتاحة خيار التعلم والعمل عن بعد للطلبة والكوادر التعليمية المصابين بكوفيد-19 أو ممن لديهم أعراض تنفسية إلى حين إجراء الفحص الطبي.

- إلغاء الفحص الحراري للطلبة والموظفين على أن يلتزم كل من يشعر بارتفاع درجة الحرارة بعدم القدوم للمنشأة التعليمية شرط الحصول على إجازة مرضية إذا كانت نتيجة فحصه سلبية، وإلغاء المسافة داخل المنشآت وتركها لتقديرات كل منشأة بما في ذلك الحافلات.

- لدخول الحرم الجامعي لغير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم، يكتفي بفحص "بي سي آر" لإظهار اللون الأخضر على تطبيق الحصن، ويشير ذلك اللون إلى استمرار صلاحية النتيجة السلبية لفحص كوفيد.

والحصن هو التطبيق الرسمي لنتائج فحوصات كوفيد-19، ومتابعة المخالطين في الإمارات، وكذلك يوفر التطبيق معلومات عن حالة التطعيم وشهادة التطعيم أو شهادة إعفاء من التطعيم.

ما الاختلاف عن العام السابق؟

(بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات)

وفي العام الدراسي الماضي 2021-2022 كان الطلبة من عمر 12-18 سنة سواء مطعمين أو غير مطعمين ملزمين بإجراء فحص مسحة الأنف "بي سي آر" كل أسبوعين خلال أول شهر دراسي، لإعطائهم بذلك مهلة مدتها 30 يوم اعتبارا من أول يوم دراسي لأخذ اللقاح، بعدها كان الطلبة المطعمين بجرعتين ملزمين بإجراء الفحص شهريا.

بالنسبة للفئة العمرية من 4 سنوات وأقل من 12 سنة، فكانوا ملزمين بإجراء فحص "بي سي آر" أو فحص اللعاب شهريا سواء كانوا مطعمين أو غير مطعمين.

أما الطلبة من الفئة العمرية 12 - 18 عام أو الطلاب الجامعيين الغير مطعمين وأصحاب الاستثناءات الطبية المعتمدة، فكان عليهم إجراء الفحوصات أسبوعيا.

بالنسبة للطلبة الجامعيين فكان التعليم الحضوري مقتصر على الطلبة الحاصلين على جرعتي لقاح، بشرط مرور 14 يوم من تلقي الجرعة الثانية، مع إظهار اللون الأخضر على تطبيق الحصن.



(إعداد: مريم عبد الغني ، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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