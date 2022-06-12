قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المصرية، في بيان يوم الأحد للبورصة، إنها وقعت مع وزارة المالية الليبية مذكرة تفاهم للتعاون في تقديم خدمات التحول الرقمي والسداد الإلكتروني للحكومة الليبية.

وأضافت الشركة أن مذكرة التفاهم تشمل أيضا تطوير وإدارة أنظمة المعلومات المالية والمحاسبية لوزارة المالية الليبية.

ولم يذكر البيان قيمة مذكرة التفاهم، غير أنه نقل عن وزارة المالية الليبية أن الاتفاقية ممولة من المنح والمساعدات الفنية من المؤسسات المالية الإقليمية مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.

وتأسست الشركة في عام 2005، كشركة مصرية لتنفيذ خطة الحكومة المصرية في التحول للاقتصاد الرقمي، وهي الكيان الوحيد المصرح له بتشغيل الشبكات المالية الحكومية، وتم طرح الشركة للتداول بالبورصة في أكتوبر الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني. للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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