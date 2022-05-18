حقق الاقتصاد التونسي نمو قدره 2.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدعوما بمعدل نمو قوي لقطاع المطاعم والفنادق الذي يتضمن السياحة بنسبة 11.2%.

كذلك حقق القطاع الزراعي، وهو أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس بجانب السياحة، نمو إيجابي للمرة الأولى منذ نهاية 2020، بلغ 3.3%.

وبالتزامن، انخفضت معدلات البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 16.1% مقابل 17.8% خلال الربع الأول من 2021.

وقد قام الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو من العام الماضي باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية حل من خلالها البرلمان والحكومة، أعقبتها سلسلة من المظاهرات والاضطرابات السياسية والاقتصادية.

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(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: شريف طارق، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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