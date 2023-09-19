يقترب يوم بعد الآخر موعد قمة المناخ المقبلة "كوب 28"، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، والتي تنعقد عليها الآمال لتحديد مصير صندوق الخسائر والأضرار، المعني بتوفير التمويل لمساعدة الدول المعرضة للخطر على تحمل التكاليف المتزايدة للأضرار الناجمة عن التغير المناخي.

وفي ما يلي نستعرض أهم المحطات السابقة في تاريخ قمم المناخ منذ بداية انعقادها في عام 1995.

للمزيد: سؤال - هل حلَّت مؤتمرات المناخ قضية الانبعاثات أم ساهمت في زيادتها؟

(إعداد: عمر الحسيني، تصميم: سليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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