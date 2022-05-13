ارتفع صافي أرباح هيئة مياه وكهرباء دبي "ديوا" العائد على مساهمي الشركة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 34% ليسجل 734.5 مليون درهم ( 200 مليون دولار) مقابل 547.3 مليون درهم ( 149 مليون دولار) في الربع المقارن من العام الماضي، وفقا للقوائم المالية المرسلة لسوق دبي المالي يوم الجمعة.

وارتفعت الإيرادات الفصلية للهيئة إلى 5.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار) مقابل 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في الربع الأول من 2021.

وقالت الهيئة في بيان منفصل، إن إيراداتها خلال الربع الأول من العام ارتفعت بنسبة 15% مدفوعة بارتفاع حجم الاستهلاك في مختلف القطاعات مدعومًا بنمو الطلب القوي في قطاع الضيافة والأنشطة التجارية في دبي مع تخفيف قيود كورونا.

وارتفعت إيرادات خدمات الكهرباء بنسبة 17.5% خلال الربع الأول وإيرادات المياه 20.2% وإيرادات تبريد المناطق 17.6%.

نبذة عن "ديوا"

تأسست عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي وهي المقدم الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وتعمل على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين بالإمارة.

تمتلك 70% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق.

وفي أبريل 2022 طرحت 18% من أسهم حكومة دبي بـ"ديوا" في بورصة دبي في صفقة بلغت 6.1 مليار دولار هي الأكبر في الخليج منذ الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية في 2019.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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