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رفعت شركة قطر للطاقة، الاثنين، أسعار الجازولين 91 لشهر نوفمبر بنحو 2.6% تزامنا مع انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم "مونديال قطر 2022".
ووفقا للأسعار التي نشرتها الشركة على حسابها بتويتر، الاثنين، سيصبح سعر لتر الجازولين 91 (ممتاز) 2 ريال للتر الواحد بدلا من 1.95 ريال في أكتوبر.
وأبقت الشركة على أسعار لتر الديزل عند 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 (سوبر) 2.10 ريال للتر الواحد.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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