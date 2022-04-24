قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده لديها احتياطي من الحبوب يكفي 8 أشهر، وإنها على أبواب حصاد المحصول في الجنوب.

وأكد تبون، في حوار مساء السبت نقلته الوكالة الرسمية، على ضرورة رفع الإنتاج الوطني من المواد الفلاحية، وعلى رأسها الحبوب، لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الحل الجذري للتصدي لغلاء أسعار المواد الغذائية وندرتها في السوق الدولية هو تعزيز الإنتاج الوطني.

وتغطي الحبوب المزروعة محليا في الجزائر حوالي نصف احتياجات البلاد والمقدرة بحوالي 9 ملايين طن، وأشار الرئيس إلى انه بالنظر للزيادة السكانية والمقدرة بـ 850 الف نسمة سنويا لابد من رفع الإنتاج الوطني لمواجهة الطلب المحلي المتزايد والتقليص التدريجي لحصة الواردات إلى غاية وقفها نهائيا.



وأعلن تبون تشكيل لجنة وطنية - تتضمن ممثلين من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و النقابات و الأحزاب السياسية – لمراجعة ملف الدعم.

وستتولى اللجنة التي تشكل أواخر شهر مايو القادم مراجعة الدعم العمومي للانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه لمستحقيه، وفقا للرئيس الذي قال إنه :"من هنا الى غاية نهاية السنة سيتم رفع الدعم عن بعض المواد في اطار آلية وطنية".



وخلال اللقاء، أشار تبون إلى إمكانية إجراء تعديل حكومي، لكنه قال إن الهدف من ذلك التعديل أن يكون "فعالا" لسرعة تجسيد قرارات مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، مشيرا إلى أن أغلب وزراء الحكومة "تتوفر لديهم الإرادة" غير أن التجربة تكتسب بالممارسة والمثابرة، بحسب الوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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