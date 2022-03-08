أعلنت بورصة الكويت وقف التعامل على 6 شركات بدءا من غد الأربعاء لعدم سداد رسوم الاشتراك السنوي.

والشركات الموقوفة هي: شركة المال للاستثمار، وشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وشركة ريم العقارية، والشركة العالمية للمدن العقارية، وشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، وشركة أجوان الخليج العقارية، بحسب بيان للبورصة الكويتية يوم الثلاثاء.

وقالت البورصة إن المدة المحددة لسداد رسم الاشتراك السنوي عن عام 2022 انتهت، وعليه ستقوم البورصة بوقف التداول على أسهم الشركات الـ 6 لحين سداد رسوم الاشتراك ورسوم التأخير.

وتتفاوت قيمة الاشتراك السنوي وفقا للقيمة السوقية للشركة وتتراوح نسبته بين 0.035% إلى 0.1% من قيمة الشركة، فيما تبلغ رسوم التأخير 10% من قيمة الاشتراك السنوي، بحسب موقع البورصة.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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