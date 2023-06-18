تسعى شركة بي إنفستمنتس القابضة ومقرها مصر للاستحواذ على حصة تصل إلى 90% ولا تقل عن 51% في شركة اوراسكوم المالية القابضة المصرية، بحسب بيان لقرارات مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس منشور على البورصة المصرية يوم الأحد.

وجاء في البيان أن بي إنفستمنتس ستقدم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة باوراسكوم المالية عن طريق مبادلة الأسهم، إذ سيكون كل سهم في بي إنفستمنتس مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة اوراسكوم المالية بعد استبعاد أسهم الخزينة.

لكن الشركة قالت، في بيانها، إن قيمة السهم النهائية سيتم تحديدها بعد صدور تقرير المستشار المالي المستقل، حيث وافق مجلس إدارة بي إنفستمنتس على تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركتين في صفقة المبادلة.

والشركتان مدرجتان بالبورصة المصرية، وبعد استبعاد أسهم الخزينة فسيكون عدد أسهم بي إنفستمنتس 160,042,416 سهم، فيما سيكون عدد أسهم اوراسكوم المالية 4,721,121,620 سهم.

وشركة بي إنفستمنتس القابضة، التي تأسست عام 2006 وتديرها شركة شركة "بي پي إي بارتنرز"، تعمل في مجال الاستثمار برؤوس الأموال، ولديها محفظة تضم استثمارات في قطاعات منها العقارات، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والتصنيع والخدمات المالية غير المصرفية، بحسب موقعها الإلكتروني.

أما اوراسكوم المالية القابضة فهي شركة للاستثمار في الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا