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أعلنت شركة أوكيو لشبكات الغاز العُمانية عن نيتها طرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراجها للتداول في بورصة مسقط خلال أكتوبر بقيمة 212 مليون ريال عُماني (550.6 مليون دولار).

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية يوم الاثنين على حسابها على موقع إكس (تويتر سابقا) بيان للشركة جاء فيه أنها "تتوقع أن يبدأ الاكتتاب لمستثمري الفئتين الأولى والثانية في سبتمبر الجاري بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال".

وأضافت أنها "ستعتمد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية بحيث يتم توزيع الأرباح الأولى بقيمة 33 مليون ريال عُماني للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في يناير 2024، وتوزيع الأرباح الثانية بقيمة 11 مليون ريال عُماني للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 في أبريل 2024"، وفق البيان.

و"أوكيو لشبكات الغاز" هي إحدى الوحدات التابعة لشركة الطاقة العُمانية الحكومية "أوكيو".

وتمتلك "أوكيو لشبكات الغاز" وتدير كافة عمليات نقل الغاز في عُمان عبر شبكة من خطوط أنابيب الغاز تمتد لمسافة 4,000 كيلومتر، بحسب الموقع الإلكتروني لأوكيو.

ونقلت رويترز يوم الاثنين عن مصدر مطلع إن الطرح العام الأولي للشركة قد يجمع ما بين 700 مليون و800 مليون دولار، وهو ما سيجعله اكبر طرح أولي في عُمان منذ أن جمعت الشركة العُمانية للاتصالات (عمانتل) 288 مليون ريال (748 مليون دولار) من طرح حصة 30% للاكتتاب العام في 2005.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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