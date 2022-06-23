طرحت المؤسسة العامة للحبوب السعودية -المشتري الحكومي للقمح- يوم الخميس مناقصة لاستيراد 480 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (نوفمبر 2022 - يناير 2023)، وفقا لبيان على موقعها الرسمي.

وتهدف المناقصة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن، بحسب البيان.

وأظهرت بيانات مؤسسة الحبوب أن متوسط سعر استيراد القمح ارتفع هذا العام إلى نحو 422.5 دولار للطن مقابل نحو 326.6 دولار للطن العام الماضي.

وارتفعت أسعار الحبوب وخاصة القمح منذ الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي.

واستلمت المؤسسة حتى 21 يونيو من العام الجاري ما يزيد عن 277.5 طن قمح من المزارعين المحليين.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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