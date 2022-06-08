تستعد شركة الآمار الغذائية السعودية – مشغل مطاعم الوجبات السريعة – لطرح 41.7% من أسهمها في البورصة السعودية.

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء، على طلب شركة الآمار الغذائية لتسجيل أسهمها في تداول، تمهيدا لاكتتاب عام أولي، لعدد 10.6 مليون سهم، حسب بيان من الهيئة.

الآمار هي شركة خاصة تأسست في 1992، ويقع مقرها في الرياض، وتمتلك امتياز دومينوز بيتزا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك العلامة التجارية 'Dunkin في مصر والمغرب.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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