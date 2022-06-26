الذهب، أكبر صادرات موسكو غير النفطية، سيُمنع من دخول المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة واليابان بعد عقوبات صارمة سيتم إعلانها في قمة الدول السبع اليوم.

"مجتمعين، مجموعة الدول السبع ستعلن حظر على استيراد الذهب الروسي، مورد تصديري كبير يدر عشرات المليارات من الدولارات على روسيا،" قال ذلك الرئيس الأمريكي في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وتضم مجموعة السبع، المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم يتأكد إذا ما كانت الدول الأوروبية في المجموعة ستقوم باتخاذ إجراءات مماثلة.

وأبدي رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل ردة فعل مُتحفظة على الحظر: "فيما يخص الذهب جاهزون لأن نتعمق أكثر في التفاصيل، وأن نرى إذا كان ممكن استهداف الذهب بطريقة تستهدف الاقتصاد الروسي، لا أن نستهدف أنفسنا".

وأعلنت الحكومة البريطانية عن تفاصيل الحظر في بيان جاء فيه:

• الذهب الروسي سيتم حظره بداية من اليوم لرفع الضغوط على الرئيس الروسي من أجل وقف حربه على أوكرانيا، وسيتم تطبيق ذلك على الشحنات الجديدة لا التي تم تصديرها قبل القرار.

• وتنطبق العقوبات الآن على ما قدره 13.5 مليار استرليني، قيمة الصادرات الروسية من الذهب، بحسب البيان.

• تزايدت أهمية الذهب لرجال الأعمال القريبين من الرئيس الروسي، بعدما سارعوا لشراء سبائك الذهب لتجنب العقوبات الغربية.

• وتعد لندن مركز تجاري عالمي للذهب، وسيكون للعقوبات البريطانية على روسيا تأثير كبير بحسب بيان الحكومة.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: ahmed.feteha@lseg.com)

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