باع ايلون ماسك ما قيمته 4 مليار دولار من أسهم شركة تسلا بعد إبرام صفقة ضخمة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر، وفقا لما ذكرته بلومبرغ يوم الجمعة.

وأظهرت الإيداعات في وقت متأخر من يوم الخميس أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا باع 4.4 مليون سهم في 26 أبريل و 27 أبريل (يومي الثلاثاء والأربعاء).

لماذا يبيع الأسهم؟

اشتبه محللو ومستثمرو وول ستريت في أن ماسك قد يحتاج إلى بيع بعض الأسهم لتغطية حصة رأس المال البالغة 21 مليار دولار من الصفقة التي يضمنها شخصيًا، وفقا للوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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