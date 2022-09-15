وقعت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية اتفاقية مع شركة تابعة لـ شل العالمية في عُمان وأوكيو (OQ) العُمانية وتوتال الفرنسية للتنقيب عن الغاز والمشاركة في إنتاجه، وفقا لبيان من الوزارة، يوم الخميس.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شل عُمان مهام تشغيل منطقة الامتياز رقم 11 غرب عُمان بحصة 67.5% فيما ستبلغ حصة أوكيو العُمانية الحكومية نسبة 10% و22.5% لـ توتال للطاقة التابعة لتوتال اينرجي الفرنسية.

وتشمل أعمال التنقيب عن الغاز وتطويره - بما في ذلك المكثفات - إجراء مسوحات جيوفيزيائية تغطي 1400 كيلومتر مربع.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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