قال رئيس منطقة المغرب العربي في الجمعية الفرنسية للحبوب (Intercéreales) يان ليبو، يوم الأربعاء، إن تونس سوف تستورد من فرنسا حوالي 250 ألف طن من القمح لموسم 2022-2023.

وأضاف ليبو، بحسب وكالة الأنباء التونسية، أن تونس تستورد سنويا ما بين 15 و25 % من حاجياتها من القمح اللين من فرنسا.

وأشار رئيس الجمعية، وهي منظمة متخصصة في قطاع الحبوب، إلى أن تونس لم تستورد القمح من فرنسا الموسم الماضي بسبب انخفاض الإنتاج.

ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 ملايين طن، وفق وكالة الحبوب الحكومية.

والشهر الماضي، قال المرصد الزراعي الحكومي إن واردات تونس من الحبوب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 قفزت 45.5 % إلى 3.559 مليار دينار (1.1 مليار دولار).



(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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