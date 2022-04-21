توقع المرصد الوطني للفلاحة في تونس، أن تصل واردات القمح إلى 75% من احتياجات تونس خلال السنوات القادمة بدلا من 50% الآن، وفق ما نقلته وكالة تونس للأنباء.

وقال المرصد في مذكرة حول الحبوب صادرة يوم الأربعاء، إن واردات الحبوب أظهرت اتجاه تصاعدي بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على منتجات الحبوب وتراجع أداء زراعة الحبوب نتيجة انخفاض مردود المحصول نتيجة الظروف المناخية ونوعية الأراضي والمدخلات والممارسات الفلاحية.

وطالب المرصد بضرورة الاستثمار في مجال البحث لتحديد الأصناف المقاومة للجفاف وزيادة استخدام البذور المختارة، وضمان توفير الأسمدة للفلاحين بأسعار مناسبة في ظل الظروف العالمية الحالية والنقص العالمي في إمدادات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة.

وتساهم زراعة الحبوب بنحو 13% من القيمة المضافة الفلاحية وبنحو 1.44% من الناتج المحلي، وفق ما ذكره المرصد.

وتواجه تونس تحديات في التوصل لاتفاق مع الصندوق الذي يشترط توافق داخلي على خطة الإصلاح فيما يرفض اتحاد الشغل التونسي إصلاحات الحكومة ويراها تزيد أعباء المواطنين.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا