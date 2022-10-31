قال وزير الأشغال العامة اللبناني علي حمية، لرويترز يوم الاثنين، إن لبنان تم إبلاغه رسميا بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التبرع بـ 25 ألف طن من القمح لبيروت.

وأضاف الوزير أن روسيا ستتبرع أيضا بـ 10 آلاف طن من زيت الوقود إلى لبنان.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي غير مسبوق منذ 3 سنوات هوى بسعر عملته المحلية 95%، واستنزف إيرادات الدولة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا