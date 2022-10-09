أقر مجلس الوزراء الأردني، خلال اجتماع له يوم الأحد، تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية عام 2023، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وبحسب القرار، استقرت أسعار الخبز لتتراوح بين 320 و400 فلس أردني.

ويأتي قرار تثبيت أسعار الخبز رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحبوب عالميا خلال عام 2022، بما في ذلك أسعار القمح والشعير، إذ وصل سعر طن قمح إلى 499 دولار، فيما وصل سعر طن الشعير إلى 350 دولار، وفق الوكالة.

وذكرت الوكالة أن حجم الدعم الذي قدمته الحكومة الأردنية للقمح خلال شهر أكتوبر الجاري بلغ نحو 254 دينار (نحو 358.3 دولار) للطن الواحد، في ظل تثبيت أسعار الخبز، ولتجنيب المواطنين العبء المترتب على ارتفاع أسعار القمح والشعير عالميا.

ويستهلك الأردن سنويا نحو 780 ألف طن من القمح بمعدل استهلاك شهري يتراوح بين 60 إلى 65 ألف طن، وفق خبر سابق للوكالة.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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