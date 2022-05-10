ارتفعت إيرادات شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 57.3% لتبلغ 36.7 مليار درهم ( 1.8مليار دولار) بعد أن قفزت أسعار بيع الوقود نتيجة ارتباطها بالنفط الخام.

وأعلنت الشركة في بيان نشرته على سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الثلاثاء عن زيادة إجمالي كميات الوقود في الربع الأول من العام 2022 بنسبة 10.8% مقارنة بالربع الاول من العام الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع الأرباح الصافية في الربع الأول بنسبة 6.3% إلى 671 مليون درهم ( 182.7 مليون دولار).

وتنشط شركة أدنوك للتوزيع التي تمتلك "أدنوك" حصة تبلغ 77% في مجال تسويق وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية في بلدها الام وخارجها اذ افتتحت 40 الى 50 محطة عالمية بما في ذلك في السعودية، بحسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل( rim.shamseddine@lseg.com )

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