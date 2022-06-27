قالت مجموعة تيكوم الإماراتية المشغلة لمجمعات الأعمال في دبي إنها جمعت 1.7 مليار درهم (462.9 مليون دولار).

وأضافت الشركة في بيان أنها حددت السعر النهائي لطرح ما نسبته 12.5% من أسهمها للاكتتاب العام عند 2.67 درهم ( 0.72 دولار).

ومن المتوقع أن تدرج الشركة أسهمها في سوق دبي المالي في 5 يوليو 2022 أو قرابة هذه الفترة. وعند اكتمال الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للشركة 13.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار).

وستحتفظ شركة دبي القابضة لإدارة الأصول وهي شركة تابعة لدبي القابضة للتطوير العقاري بحصة أغلبية تبلغ 86.5% في تيكوم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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