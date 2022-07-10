طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مناقصة لشراء 120 ألف طن من القمح ضمن سياستها في الحفاظ على مخزون استراتيجي من القمح، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) يوم الأحد.

لكن الوكالة لم تذكر ميعاد توريد القمح المطلوب.

ويستهلك الأردن سنويا نحو 780 ألف طن من القمح بمعدل استهلاك شهري يتراوح بين 60 إلى 65 ألف طن، وفق الوكالة.

وارتفعت عالميا أسعار الحبوب وخاصة القمح منذ الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي.





(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)



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