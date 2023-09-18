قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يوم الاثنين، إن أسواق الطاقة العالمية بحاجة إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات، مضيفا أن الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة، بحسب وكالة رويترز ووسائل إعلام.

جاءت تصريحات الوزير أثناء مشاركته في جلسة حوارية ضمن مؤتمر البترول العالمي بكندا.

ويسعى منتجو النفط ضمن تحالف أوبك بلس -الذي تقوده السعودية وروسيا- إلى تحقيق الاستقرار بالسوق التي تشهد تقلبات متأثرة بالأحداث العالمية عبر تطبيق سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول التحالف منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

وإلى جانب هذا، تطبق المملكة أيضا خفض طوعي لإنتاجها من النفط.

وأضاف الوزير السعودي أثناء حديثه الاثنين: "لا نستهدف الأسعار وإنما تقلبات أقل".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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