ارتفعت واردات مصر من روسيا خلال شهر مارس 24% على أساس سنوي رغم الحرب فيما انخفضت نسبة وارداتها من القمح الأوكراني بنسبة 42%، بحسب بيانات اطلعت عليها رويترز.

وتلقت مصر 497 طنا من القمح الروسي خلال الشهر الماضي رغم تعطل الإمدادات والسداد، وهو ما فسرته مصادر للوكالة بأن الموانئ الروسية ظلت مفتوحة لكن الموردين واجهوا صعوبات تتعلق بتمويل الشحنات وارتفاع الأسعار، فيما تسعى مصر لتنويع مصادر استيراد القمح بعدما كانت بلدا النزاع - روسيا وأوكرانيا- توفران 80% من احتياجاتها العام الماضي.

وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية- مشتري الحبوب في مصر – مناقصتين في فبراير مع ارتفاع الأسعار بعد الغزو، فيما انخفضت احتياطيات القمح إلى 2.6 شهر، بينما تراهن الحكومة على التوريد المحلي لدعم الاحتياطات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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