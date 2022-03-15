أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، يوم الثلاثاء، رسميا نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي لإدراج 6.5% من أسهمها في سوق دبي المالي، وذلك في بيان عبر موقعها الرسمي.

والشركة هي المزود الحصري للكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة والملايين من الزوار الذين يقصدونها سنويا.

وستكون "ديوا" أول جهة حكومية في دبي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بحسب البيان.

وكان وزير المالية الإماراتي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أعلن نوفمبر الماضي أن إدراج "ديوا" ستكون خطوة أولى ضمن طروحات لـ 10 شركات حكومية وغير حكومية في سوق دبي، الذي عانى من غياب الطروحات الكبرى، ليتخلف عن السوق السعودي المنتعش بالطروحات.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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