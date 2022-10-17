وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة مجموعة كابلات الرياض السعودية، العاملة في مجال تصنيع وتصدير أسلاك وكابلات الاتصالات والطاقة، طرح 22% من أسهمها في البورصة السعودية (تداول)، بحسب بيان منشور على البورصة يوم الاثنين.

وستطرح الشركة 33 مليون سهم من أسهمها في اكتتاب عام أولي.

وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية قالت الأسبوع الماضي إن الطرح العام الأولي لكابلات الرياض قد تصل قيمته إلى 400 مليون دولار، وقد يكون خلال العام الجاري.

وتأسست مجموعة كابلات الرياض عام 1984 وتمتلك عائلة الزعيم السعودية حصة أغلبية بها، وتعمل في 34 دولة ومنطقة بينها السعودية والإمارات والعراق، ولديها ما يزيد عن 3 آلاف عميل، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة والوكالة.

وكانت كابلات الرياض خططت مبدئيا للطرح بالبورصة لأول مرة في عام 2015، وفق الوكالة.





(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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