أذون خزانة

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 550 مليون يورو، وذلك يوم الاثنين 11 أغسطس 2025، ولمدة عام.

وقد حدد البنك المركزي أخر موعد لتقديم العروض الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة.

التضخم

تراجع معدل التضخم السنوي في المدن بمصر الى 13.9% في يوليو الماضي مقارنة بنحو 14.9% في يونيو 2025، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

كما تباطأ معدل التضخم في المدن على أساس شهري في يوليو بنحو 0.5%.

صكوك سيادية

تدرس مصر إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار بحلول سبتمبر أو أكتوبر 2025، ليكون بذلك الإصدار الأول من الديون الدولية لمصر في العام المالي الحالي، وفق وسائل إعلام محلية.

ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج دولي لإصدار صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات دولار، وقد طرحت مصر إصدارين من الصكوك السيادية الأول كان في عام 2023، والثاني تم في شهر يونيو لصالح بيت التمويل الكويتي بالكامل.

ثاندر

انضمت شركة ثاندر المصرية الى سوق أبوظبي للأوراق المالية كأول عضو يتيح التداول عن بعد للأفراد، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وسيتمكن مستخدمو ثاندر قريبا من الاستثمار مباشرة في عدد من كبرى الشركات المدرجة وصناديق المؤشرات المتداولة في دولة الإمارات، وذلك عبر منصتها الاستثمارية على تطبيقات الهواتف المحمولة.

وثاندر تعد إحدى شركات Hub71 الناشئة، وهي من أوائل منصات الاستثمار الرقمية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تجاوزت قيمة التداول عبر منصتها خلال عام 2024 فقط 13 مليار دولار، مع تنفيذ 12 مليون صفقة.

سيرا للتعليم

استحوذت شركة سيرا للتعليم المدرجة في بورصة مصر على 51% من المدرسة الفرنسية الدولية بالغردقة، وذلك في أول توسع للشركة بمجال التعليم الدولي في منطقة البحر الأحمر، وفق بيان صحفي.

تأسست شركة سيرا 1992، وتعد شركة قطاع خاص تعمل بمجال الخدمات التعليمية، وأدرجت في بورصة مصر في فبراير 1998، ويبلغ رأسمالها نحو 233.12 مليون جنيه ( 4.8 مليون دولار).

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4620 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3960 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5280 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.32 جنيه للشراء و 49.17 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

