

وافق مجلس الوزراء المصري، بحسب بيان الأربعاء، على مشروع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" لزيادة قدرة مجمع غازات الصحراء الغربية بخط إنتاج رابع بطاقة إنتاجية 600 مليون قدم مكعب يوميا.

وتسعى مصر إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة من خلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والبترول لزيادة صادراتها وتلبية احتياجات السوق المحلي.

ويهدف المشروع، الذي تقدر تكلفته بـ 380 مليون دولار، لزيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي، بحسب البيان.

وحسب البيان، سيوفر المشروع نحو 2,500 فرصة عمل وسيكون على مساحة 33 فدان بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الإسكندرية.

وتعمل شركة جاسكو التي تأسست عام 1997، في مشروعات الغاز الطبيعي ومد أنابيب توصيل الغاز، وتملك الشركة القابضة للغازات الطبيعية (حكومية) 70% منها، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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