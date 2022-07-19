أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، يوم الثلاثاء، إلغاء مناقصة دولية لشراء قمح مستورد لارتفاع أسعار العروض المقدمة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ).

وكانت الهيئة، وهي المشتري الحكومي للقمح في مصر، تسعى لشراء قمح من 5 مناشئ هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإستراليا، والأرجنتين والبرازيل، لفترات شحن مختلفة على مدار أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وارتفعت الأسعار العالمية للقمح منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، إذ أن البلدين من أكبر مصدري القمح في العالم، وتسيطران على نحو ثلث مبيعات القمح السنوية العالمية.

ويعتمد ما بين 70 و80% من استهلاك مصر من القمح على الاستيراد، أكثر من نصفهم من روسيا، وتقريبا مثلها من أوكرانيا، بحسب تقرير لمنظمة الغذاء العالمية.

وهذه ليست المرة الأولى خلال العام الجاري التي تلغي فيها مصر مناقصة لشراء القمح، إذ سبق وألغت في نهاية فبراير مناقصة لتوريد القمح.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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