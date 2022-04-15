اعتمدت الحكومة المصرية الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وفقا لما صرح به يوم الخميس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير في بيان رسمي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطط الحكومة لتنويع وارداتها بعد أن أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا الى تراجع مخزون القمح ما أدى الى ارتفاع سعر رغيف الخبز غير المدعم.

ويوفر البلدان روسيا وأوكرانيا 80 % تقريبا من احتياجات مصر من القمح.

وأرجع البيان إمكانية استيراد القمح من الهند الى "التوجه الحكومي لتنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الامن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الازمة الروسية الاوكرانية وازمات التغير المناخي والجفاف."

وتسعى مصر الى دعم احتياطي القمح الذي يكفي لـ2.6 شهر – عبر الاستيراد من دول أخرى كما تعتزم زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح المحلي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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