أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي أنه يجري الاتفاق حاليًا مع روسيا على شراء كمية لم تحدد بعد من القمح، كما كشف عن المخزون المتاح لدى البلاد من السلع الأساسية.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية عالميًا في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ما يشكل ضغط كبير على الحكومة المصرية التي تخطط انفاق نحو 90 مليار جنيه (5 مليار دولار) على دعم السلع الأساسية خلال العام المالي الذي سيبدأ أول يوليو.



وفيما يلي أهم ما قاله المصيلحي خلال مؤتمر صحفي اليوم:

سوف يتم تحديد كمية القمح الجديد التي سيتم التي سيتم استيرادها من روسيا في غضون اسبوع او عشرة ايام.

تم التعاقد على شراء 180 ألف طن قمح من الهند.



أزمة القمح ليست في توفيره، ولكن في صعوبة وارتفاع أسعار النقل وتأمين الوصول.



مخزون القمح في مصر يكفي نحو 5.7 شهر.



قامت وزارة التموين خلال الأيام الماضي بمراجعة مكون القمح الذي يتم صناعة الخبز المدعم منه، حيث سيتم حيث إنتاج الدقيق البلدي استخراج 87% بدل من 82%.



مخزون الأرز يكفي 3.3 شهر. ويبدأ موسم حصاد الأرز في مصر منتصف سبتمبر القادم، ما يعني أن المخزون المتوفر الان يكفي حتى بدايه الموسم الجديد.



ستقوم الحكومة بشراء محصول الشعير من الفلاحين العام القادم.



الزيت هو أخطر سلعة حيث يوجد فيه نقص على مستوى العالم.



مخزون الزيت يكفي أكثر من ستة أشهر.



مخزون السكر يكفي 6.7 شهر.

(إعداد: صفية منير، للتواصل ahmed.feteha@lseg.com)

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