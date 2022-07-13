رفعت مصر أسعار المواد البترولية للثلاثة أشهر - يوليو/ سبتمبر - بوتيرة أعلى من المرات السابقة، وتضمن القرار زيادة سعر السولار لأول مرة منذ أكتوبر 2019.

وتطبق مصر آلية التسعير التلقائي التي تراعي سعر النفط عالميا وسعر صرف الدولار، لتحديد أسعار المواد البترولية لمدة 3 أشهر، ضمن خطتها لتقليل الدعم وخفض عبء الموازنة العامة للدولة.

وأصبحت الأسعار الجديدة كالآتي:

لتر بنزين 80 ارتفع ل 8 جنيه (0.4 دولار) وصعد لتر بنزين 92 ل9.25 جنيه ولتر بنزين 95 زاد ل 10.75 جنيه.

كانت الحكومة ترفع البنزين بنحو 25 قرش في المرات السابقة، لكن هذه المرة تتراوح الزيادة بين 50 قرش وجنيه.

ورفعت كذلك 50 قرش للتر السولار ليصبح 7.25 جنيه.

وارتفع سعر طن المازوت المورد لمعظم الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن بينما ثبتت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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