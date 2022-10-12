أتاحت وزارة التموين المصرية بيع القمح للمطاحن التي تنتج دقيق باستخلاص 72% -المستخدم في صناعة المكرونة والخبز الفينو والبلدي غير المدعم والمخبوزات والحلويات- بسعر 8700 جنيه (نحو 442 دولار) للطن، وكذلك أتاحت بيع الدقيق لمصانع المكرونة التي تورد لمنظومة التموين بسعر 10 آلاف جنيه (نحو 508 دولار) للطن.

وبحسب بيان للوزارة يوم الأربعاء، ستتمكن مطاحن الدقيق 72% ومصانع المكرونة من شراء القمح والدقيق من الهيئة العامة للسلع التموينية -المشتري الحكومي للحبوب في مصر- بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 15 أكتوبر ولمدة شهر.

ويجب أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن الدقيق 72% مرخصة، وأن ‏تكون مصانع المكرونة المتقدمة لشراء الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لإنتاج مكرونة لتوريدها لمنظومة السلع التموينية، وفق البيان.

وقال وزير التموين والتجارة ‏الداخلية المصري علي المصيلحي إن تلك الإجراءات تهدف للحفاظ على إتاحة الدقيق الحر واستقرار أسعاره وذلك في ظل الأزمات التي يواجهها ‏العالم، ونقص سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ‏وارتفاع أسعار القمح عالميا.‏

وأشار وزير التموين إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر اللازم لإنتاج الدقيق الحر ضمن مساعي ضبط الأسعار.

وتشهد أسعار القمح العالمية العام الجاري زيادات متسارعة بعد الحرب الروسية-الأوكرانية، إذ أن البلدين هما من أكبر مصدري القمح في العالم.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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