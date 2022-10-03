يعتزم سوق دبي المالي، اعتماد منهجية جديدة لمؤشراته خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفقا لبيان يوم الاثنين.

ودعا السوق جميع المتعاملين إلى إبداء الرأي بشأن المنهجية الجديدة لمؤشراته خلال فترة التشاور التي تنتهي في 17 أكتوبر 2022.

وأضاف أن شركة “اس&بي داو جونز انديسيز" ستتولى مهمة "وكيل احتساب المؤشر".

وفي تعليق لموقع زاوية عربي، قال عمرو حسين الألفي، المحلل المالي بزاوية عربي ورئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية في مصر: "لا تأثير على أسهم الشركات ولكن فقط على طريقة حساب المؤشر مما يعكس تحركات الأسهم بصورة أكثر دقة من حيث عدم تأثر المؤشر بسهم بعينه وأن تعكس قيمة الأسهم المتاحة للتداول بدلاً من إجمالي القيمة السوقية للأسهم."

وهذا أبرز ما نعرفه عن المنهجية:

(وفقا لبيان السوق)

- تتضمن مؤشرات السوق (المؤشر العام، مؤشر الشريعة، والمؤشرات القطاعية).

- يستهدف خفض الحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر من 20% إلى 10% ما يسهم في الحد من التأثير على المؤشر.

- سيتم احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحر.

- إعادة موازنة المؤشر كل 3 أشهر بدل من المراجعة كل 6 أِشهر.

- اعتماد قطاعات السوق وفقاً لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS) الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية.

- ستصبح قطاعات سوق دبي 7 قطاعات تتضمن : الخدمات المالية، الصناعة، العقارات، المرافق العامة، خدمات الاتصالات، المواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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