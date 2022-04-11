تعتزم شركة في بي إس للرعاية الصحية إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في طرح عام أولي بالنصف الثاني من العام الجاري.



وبحسب ما قاله مصدران مقربان لرويترز، يوم الاثنين، فقد عينت الشركة بنوك استثمار لإدارة طرحها العام الأولي.



ولم تفصح الشركة بعد عن الحصة التي ستطرحها من الأسهم في البورصة.



ماذا نعرف عن الشركة؟

(بحسب موقعها الإلكتروني وتقارير)



تأسست "في بي إس" عام 2007 ومقرها في الإمارات وهي مقدم رعاية صحية.



لدى الشركة 24 مستشفى وأكثر من 125 مركز صحي و13 علامة تجارية، من بينها مستشفيات لايف كير في الإمارات، ومستشفيات إل إل إتش في عمان، ومستشفيات برجيل في الإمارات وعمان، ومستشفيات ميديور في الهند، وعيادات أوكيوميد في الإمارات



تقدم الشركة خدماتها في الشرق الأوسط وأوروبا والهند في بلدان الإمارات والسعودية وقطر وعمان والهند.



خططت الشركة في السابق طرح أسهمها في بورصة لندن، لكنها أُجبرت على إعادة التفكير في القرار بفعل الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: عبد القادر رمضان، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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