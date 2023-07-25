حصلت شركة رين تريدنج Rain Trading التابعة لشركة رين للأصول المشفرة على ترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لإتاحة خدمات بيع وشراء وتخزين الأصول المشفرة للأفراد والمؤسسات في الإمارات، وفقا لما قاله يحيى بدوي الشريك المؤسس لرين لزاوية عربي في مقابلة.

وستستطيع الشركة بموجب الترخيص الجديد إتاحة خدماتها في الإمارات بأكملها وليس إمارة أبوظبي فقط. ورين تتواجد حاليا بشكل مؤسسي في السوق البحريني والتركي بينما لديها عملاء من عدة دول.

وينتعش سوق الكريبتو في الإمارات - التي تعتبر من الدول القلائل في المنطقة العربية التي تعطي تراخيص للشركات العاملة في هذا المجال - مع توجه شركات عالمية للعمل فيها.

كان بدوي، أحد أربعة مؤسسين لشركة رين عام 2017 وهي مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ولاية ديلاوير، ثم في 2019 أصبحت شركتها التابعة رين مانجمنت (management) من أوائل منصات الأصول المشفرة المرخصة في المنطقة العربية بعد حصولها على ترخيص من مصرف البحرين المركزي.

وقال بدوي، إن التوسع في سوق الإمارات "نتاج شغل آخر خلينا نقول 5 - 6 سنين في دولة الإمارات وليس وليد السنة دي أو السنة اللي فاتت"، مضيفا أن السوق الإماراتي فرصة كبيرة للاستحواذ على عملاء وشركات في المنطقة.

ويبلغ عدد عملاء الشركة المسجلين 1.2 مليون عميل ويصل حجم التداول منذ التأسيس حتى العام الحالي 4 مليار دولار من خلال 3.7 مليون معاملة، وفقا لآخر بيانات متاحة من الشركة.

ستدعم رين تريدنج، التداول بالدرهم الإماراتي مع آمال بأن يتم توفير خيارات أخرى مستقبلا، حسب بدوي.

وتوفر رين في البحرين التداول عبر عدة عملات، فيما توفر شركتها في تركيا الخدمة من خلال الليرة التركية أو الدولار الأمريكي.

توسعات مستقبلية

قال بدوي، إن رين تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "فبالتالي شايفين إن فيه فرص كبيرة لينا أن احنا نتوسع في المنطقة" وذلك من خلال التواصل مع الهيئات الرقابية والتشريعية في الدول حتى وإن لم تكن هذه الدول تسمح حاليا بالتداول في الأصول الرقمية.

"مع الوقت لما توجه الدولة بيتغير بنبدأ ان احنا ناخد خطوات واضحة .. من خلال الاستثمار محليا في الدول دي، وإن احنا نبدأ نحصل على ترخيص أو ندخل بيئة تجريبية أو تسجيل أيا كان المسار المتاح في الوقت ده".

ويأمل بدوي، أن تشهد السعودية والمغرب تطورات فيما يتعلق بالسماح بتداول الأصول الرقمية خلال الفترة المقبلة وقال "أنا شايف إن فيه تطور كبير في المجال، وهيكون فيه دول أكتر في المنطقة هتدعم هذه الصناعة بأشكال مختلفة من خلال رخص من خلال بيئات تجريبية وهكذا".

وردا على سؤال حول إن كانت رين ستكون مهتمة بالحصول على رخصة في السعودية أو المغرب في حال أعلنت أي منهما السماح بتداول الأصول الرقمية قال بدوي "أيوه (نعم)".

وحول تأثير الأزمات التي تواجه صناعة الكريبتو من قضايا أو اتهامات بالاحتيال لشركات عالمية على أعمال القطاع في الشرق الأوسط، قال بدوي، إن مجال الكريبتو كصناعة بحكم تصميمه هو لا مركزي مما يعني أن التأثيرات لا تمتد بالضرورة للقطاع ككل، الذي بحسب بدوي "ملوش عاصمة ملوش هيئة رقابية واحدة ملوش مكان محدد، ملوش متحدث رسمي".

وعن الطرح في أسواق المال في الوقت الحالي قال بدوي: "حاليا مفيش توجه محدد من ناحية النقطة دي (الطرح في البورصة)".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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