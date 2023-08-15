تقدمت بينانس، أكبر منصة لتداول العملات والأصول الرقمية من حيث حجم التداول، الاثنين، بطلب قضائي وقائي ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المسؤولة عن تنفيذ القوانين الفيدرالية للأوراق المالية وحماية المستثمرين، بحسب رويترز الثلاثاء.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد رفعت في يونيو الماضي دعوى قضائية ضد بينانس ورئيسها التنفيذي المعروف بـ "سي زي" بتهم تتعلق بقيام الشركة بخداع المستثمرين وتقول بينانس إن الهيئة فشلت في تقديم دليل على هذه الاتهامات.

ويهدف الأمر الوقائي، حسب رويترز، إلى تقييد طلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وترى بينانس إنها قدمت معلومات كافية وإن طلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "واسعة للغاية" و"مرهقة بلا داع"، وهو ما رفضته الهيئة، بحسب رويترز.

وتتعرض شركات تداول العملات والأصول الرقمية للكثير من المسائلات القانونية مؤخرا، فيما قال صندوق النقد الدولي في مدونة يناير الماضي إن سوق العملات المشفرة "يحتاج إلى تنظيم وإشراف قوي وشامل" على مستوى العالم.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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