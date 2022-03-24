تعتزم شركة إيفولف للاستثمار المصرية، إطلاق صندوق استثمار في الذهب، بحجم مبدئي يصل إلى 500 مليون جنيه (27.3 مليون دولار)، بحسب ما قاله سامح الترجمان رئيس مجلس الإدارة، في لقاء مع مجموعة من الصحفيين في القاهرة يوم الخميس.

"نعمل حاليا على الانتهاء من الإجراءات والدراسات الخاصة بالصندوق، ونعتزم تقديم طلب الترخيص لهيئة الرقابة المالية بعد شهر رمضان"، بحسب ما قاله الترجمان.

وقال الترجمان إن الصندوق سيعطى فرصة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالذهب، أن يتعاملوا عليه لكن من خلال شراء وثائق في الصندوق.

وبحسب ما قاله الترجمان فإن الصندوق سيدار من خلال شركة إدارة أصول متخصصة، ويجري التفاوض في الوقت الحالي مع حوالي 5 مؤسسات مالية مصرية منها 3 بنوك، بخصوص التعاون في إطلاق هذا الصندوق.

وتعد الصناديق المدعومة بالذهب من المنتجات المالية التي تحتاج ترخيص من هيئة الرقابة المالية في مصر، وكل وثيقة أو سهم في الصندوق تقابله كمية محددة من الذهب، وسعر الوثيقة يعكس السعر الأساسي للمعدن النفيس.

ومن خلال هذه الوثائق يمكن للمستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية في مصر التداول في الذهب من خلال شراء هذه الأوراق المالية كما يشترون الأسهم في البورصة.



منتجات مالية مرتبطة بالذهب

تعتزم شركة إيفولف التي بدأت نشاطها في 2019، ويسيطر سامح الترجمان على حصة الأغلبية في أسهمها، إطلاق مجموعة من الأدوات المالية المرتبطة بالذهب في مصر.

ويرى محللون ان الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا قد اخاف المستثمرين من الاستثمارات التي لها مركز يمكن التحكم فيها من خلاله مثل الدولار مما زاد الاقبال على الأصول اللامركزية مثل العملات المشفرة والذهب.

"نعمل على حزمة أدوات يمكن من خلالها للمستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية الاستثمار في الذهب سواء بشكل مباشر أو عبر أوراق مالية مدعومة بالذهب، مثل خدمة شراء السبائك، ووثائق صناديق الاستثمار، وأيضا آليات تسمح بالحصول على التمويل بضمانة الذهب المملوك للأشخاص".

وقال الترجمان إن "إيفولف" القابضة، التي يبلغ رأسمالها في الوقت الحالي 70 مليون جنيه (3.8 مليون دولار) وسيزيد في الفترة المقبلة إلى حوالي 220 مليون جنيه (12 مليون دولار)، أطلقت 4 شركات تابعة من أجل العمليات المرتبطة بنشاط الاستثمار في الذهب مثل إدارة تخزين الذهب وتجارته والتكنولوجيا المرتبطة بهذه الأنشطة.

(إعداد: عبدالقادر رمضان، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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