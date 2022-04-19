وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" زيادة رأس مالها من خلال أسهم مجانية.



ووفق بيان من الهيئة عبر موقعها الرسمي يوم الثلاثاء، سترفع أرامكو رأس مالها من 60 مليار ريال (16 مليار دولار) إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) من خلال منح سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة يملكها المساهمون.



وسيتم منح الأسهم المجانية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، وفق البيان.



وتسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 15 مليار ريال من بند "الأرباح المرحلة".



وسيرتفع عدد أسهم الشركة من 200 مليار سهم إلى 220 مليار سهم، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة، وفقا للبيان.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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