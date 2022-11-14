من المتوقع أن تطرح 3 شركات أسهمها للاكتتاب العام في بورصة أبوظبي في الفترة المتبقية من العام الحالي، بحسب ما صرح به، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، محمد علي الشرفاء لتلفزيون بلومبرغ.

وأضاف الشرفاء أن أكثر من 11 شركة في مرحلة المشورة أو وصلت إلى مراحل نهائية لطلب الحصول على الموافقة للإدراج في سوق أبوظبي.

أطلقت إمارة أبوظبي في أكتوبر 2021، صندوق لدعم الاكتتابات العامة الأولية بقيمة مبدئية قُدرت بـ 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار).

وقال الشرفاء لبلومبرغ إن تأسيس الصندوق ساعد في زيادة عدد الطروحات مع إقبال شركات عائلية وأخرى مملوكة للقطاع الخاص والتي سعت للحصول على دعم حكومي عند الإدراج.

وكانت شركة برجيل القابضة للخدمات الطبية، بحسب الشرفاء من بين الشركات التي أدرجت أسهمها عبر الصندوق.

وأدرجت برجيل أسهمها في 10 أكتوبر.



للمزيد: برجيل القابضة تحدد سعر طرح أسهمها في سوق أبوظبي

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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