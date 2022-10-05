حددت شركة برجيل القابضة للخدمات الطبية سعر الاكتتاب العام الأولي بـ 11% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب بيان نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي يوم الأربعاء.

وقالت إن سعر السهم يبلغ 2 درهم (0.54 دولار) أي عند القيمة الأدنى من النطاق السعري الذي أعلنته سابقا حين قدرت أن يتراوح سعر الطرح بين 2 إلى 2.45 درهم للسهم (0.54 و0.67 دولار).

ومن المتوقع أن تجمع الشركة 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) من الطرح، وستبلغ قيمتها السوقية عند الإدراج نحو 10.4 مليار درهم (2.83 مليار دولار)، حسب بيان يوم الأربعاء.

ويتوقع أن يتم إدراج وتداول السهم يوم 10 أكتوبر.

تمتلك برجيل التي تأسست عام 2007، 16 مستشفى و23 مركز طبي في كل من الإمارات وعُمان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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