· حددت شركة برجيل القابضة سعر الطرح النهائي لأسهمها بمقدار 2,00 درهم إماراتي، مما يشكل إجمالي عائدات يقدر بحوالي 1,1 مليار درهم إماراتي وذلك نتيجة الطلب القوي من المستثمرين الأفراد والمحترفين المحليين على أسهمها

· بلغ إجمالي الطلب على أسهم الطرح أكثر من 32,0 مليار درهم إماراتي، مع تجاوز مستوى فائض الاكتتاب بما يقدر بـ 29 ضعف

· من المقرر بدء تداول أسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 10 أكتوبر 2022 بقيمة سوقية في وقت الإدراج تقدر بـ 10,4 مليار درهم إماراتي

· عند الإدراج ستكون برجيل القابضة إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية

· يوفر الطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية فرصة للاستثمار في شركة سريعة النمو مما يدعم منظومة سوق رأس المال المتنامية في الإمارة

أبوظبي: أعلنت برجيل القابضة ("برجيل" أو "الشركة" أو "المجموعة" مع الشركات التابعة لها)، اليوم عن إتمام عملية الاكتتاب وعملية البناء السعري بنجاح لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX"). تُعد برجيل القابضة إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمعروفة بالجودة الفائقة والتميز السريري من خلال شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تم تحديد سعر الطرح ("سعر الطرح النهائي") عند 2,00 درهم إماراتي لكل سهم عادي، مع تأكيد حجم الطرح بما يساوي 550,729,221 سهماً عادياً ("أسهم الطرح")، أي ما يعادل 11 بالمائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وترى المجموعة أن سعر الطرح للسهم يوفر للمستثمرين صفقة ذات قيمة تعكس ثقة المساهم البائع على المدى الطويل في مسار النمو الذي تتخذه المجموعة ورغبتها في تحسين أداءها بعد الإدراج.

وسينتج عن عملية الطرح عائدات إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم إماراتي للشركة والبائع المساهم عند التسوية. وبناءً على سعر الطرح النهائي، فإنه من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لبرجيل القابضة عند الإدراج حوالي 10,4 مليار درهم إماراتي وستصبح إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية.

شهد الطرح طلباً كبيراً من المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مع تجاوز طلبات الاكتتاب عدة أضعاف، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 32,0 مليار درهم إماراتي، مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بـ 29 ضعف.

وتعليقاً على اكتمال عملية البناء السعري بنجاح، قال الدكتور شامشير فاياليل بارامباث، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة بي إل سي: "يسرني أن أرحب بمساهمينا الجدد في برجيل القابضة. يعكس الطلب القوي على الاكتتاب العام الأولي الذي تجاوز حجم الاكتتاب بـ 29 ضعفاً فرص الاستثمار عالية الجودة التي توفرها الشركة، والتي تستند إلى رؤيتنا الاستراتيجية الواضحة ومسار النمو القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعكس سعر الطرح رغبتنا في تعزيز أداءنا بعد الإدراج، ونفخر بأن تكون شركة برجيل القابضة إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إدراجها. كما يأتي نجاح عملية الطرح بفضل منظومة إمارة أبوظبي الداعمة للاستثمار، مما سيساعد في تعزيز التنوع في أسواق رأس المال المحلية".

وسيتلقى المستثمرون من الشريحة الأولى (المستثمرون الأفراد في الإمارات) رسالة نصية قصيرة لتأكيد تخصيص الأسهم في 8 أكتوبر 2022، مع البدء برد مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

ومن المتوقع أن يتم إدراج برجيل القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبدء التداول في أسهمها في 10 أكتوبر 2022 تحت الرمز "BURJEEL" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية (ISIN) "AEE01119B224"، وفقاً لشروط عملية الاكتتاب.

وعند الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ستواصل شركة في بي أس هيلثكير هولدينجز بي في تي ليميتد امتلاك حصة مسيطرة تبلغ 70,0% من أسهم الشركة.

وفي سبتمبر 2022، أعلنت الشركة العالمية القابضة، وهي مجموعة متنوعة مقرها أبوظبي، عن استحواذها على حصة بنسبة 15% في شركة برجيل القابضة، في محاولة لتوسيع وتنويع استثماراتها المحلية والإقليمية في قطاع الرعاية الصحية.

وتولى بنك دبي الإسلامي ش.م.ع دور مدير الاكتتاب، فيما تولى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع دور بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، مع اختيار الدولية للأوراق المالية ذ.م.م مستشاراً مالياً، وتم تعيين شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ كمستشار للإدراج.

وتعمل شركة جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي ("جي بي مورغان") كمستشار لأسواق رأس المال للشركة وللمساهم البائع فيما يتعلق بالطرح.

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