ارتفعت أرباح شركة أدنوك للحفر الإماراتية، خلال العام الماضي بنسبة 33% على أساس سنوي لتسجل 2.95 مليار درهم (803 مليون دولار)، بدعم من نمو الإيرادات، وفقا لبيان أرسلته الشركة إلى بورصة أبوظبي يوم الاثنين.

وتعمل أدنوك للحفر، المدرجة في بورصة أبوظبي في حفر آبار النفط والغاز في الإمارات، وهي شركة تابعة لمجموعة أدنوك الحكومية.

وخلال العام 2022، ارتفعت إيرادات أدنوك للحفر بنسبة 18% لتسجل 9.82 مليار درهم.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى زيادة خدمات الحفر البرية وخدمات حقول النفط.

أما في الربع الرابع من العام 2022، فقفز صافي ربح الشركة بنسبة 61% ليسجل 859.4 مليون درهم، والإيرادات بنسبة 27% إلى 2.69 مليار درهم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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