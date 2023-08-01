انخفضت إيرادات العراق النفطية خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 21.7% مع تراجع أسعار النفط.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المُصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد على تصدير النفط الخام كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة.

ووفقا لبيان من وزارة النفط العراقية عبر موقعها يوم الثلاثاء، سجلت إيرادات صادرات العراق النفطية نحو 8.3 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بـ 10.6 مليار دولار في يوليو 2022.

ووفقا للبيانات، تراجع متوسط سعر برميل النفط إلى نحو 77.69 دولار للبرميل في يوليو الماضي من نحو 103.6 دولار للبرميل في يوليو 2022.

وسجل حجم الصادارت في يوليو الماضي 106.8 مليون برميل مقارنة بـ 102.4 مليون برميل في نفس الشهر من العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا