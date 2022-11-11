· الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة تسجل ارتفاعاً في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26% على أساس سنوي، وزيادة في صافي الربح بنسبة 39%

· ارتفاع إجمالي كميات الوقود المباعة بنسبة 7% مع نمو إجمالي ربح التجزئة غير المرتبطة بالوقود بنسبة 9% مدفوعة بالمبادرات التي تركز على العملاء وزيادة حركة التسوق في المحطات

· استمرار وتيرة النمو بافتتاح 47 محطة خدمة جديدة منذ بداية العام، مع إنجاز ما يقارب 80% من خطة التوسع لعام 2022

· الالتزام بتوزيعات أرباح مجزية للمساهمين مدعومة بنمو الأرباح

أبوظبي: أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرقم (AEA006101017) و(الرمز:ADNOCDIST)، اليوم عن تسجيل أرباح أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 2.86 مليار درهم، بزيادة بنسبة 26% على أساس سنوي، وحققت ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 39% على أساس سنوي، حيث بلغ صافي الربح 2.33 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وخلال الربع الثالث، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18% على أساس سنوي لتبلغ 868 مليون درهم، بينما بلغ صافي الربح 767 مليون درهم، بزيادة بنسبة 45% على أساس سنوي.

وبناءً على النتائج القياسية عن التسعة أشهر الأولى من العام، فمن المتوقع أن تواصل أدنوك للتوزيع وتيرة نموها في الربع الأخير من هذا العام وما بعده، مدعومةً بارتفاع كميات الوقود المباعة، وتوسع الشركة في الأسواق المحلية والدولية وارتفاع هوامش أرباح قطاع المبيعات غير المرتبطة بالوقود.

نمو متواصل في أعمال الشركة

وسجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 7% على أساس سنوي في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي المتواصل الذي تشهده الدولة، وزيادة حركة التسوق في محطات الخدمة، وارتفاع مبيعات وقود الشركات بنسبة 27% على أساس سنوي خلال هذه الفترة.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت أدنوك للتوزيع تزايداً في كميات الوقود المباعة في محطاتها في إمارة دبي، حيث تشغّل الشركة الآن 37 محطة خدمة في الإمارة. وتدير أدنوك للتوزيع 481 محطة خدمة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك كما في 30 سبتمبر 2022.

كما سجل قطاع مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالوقود نمواً قوياً خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، حيث زادت معاملات غير الوقود بنسبة 18%، كما ارتفع إجمالي ربح قطاع مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالوقود بنسبة 9%، وساعد على ذلك المبادرات التي تركز على العملاء، وارتفاع حركة التسوق في محطات الخدمة إلى جانب إطلاق الحملات الترويجية الجاذبة عبر برنامج "مكافآت أدنوك".

مواصلة مسيرة النمو الذكي

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، استمرت أدنوك للتوزيع في تقديم خدمات التزود بالوقود والتسوق الرقمية والحديثة لعملائها والمناطق المحلية التي تخدمها، حيث افتتحت 21 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات، منها 9 محطات خلال الربع الثالث من العام، بما في ذلك محطة مميزة تم إنشاؤها وفقاً لأحدث المعايير العالمية تقع على شارع الشيخ زايد في وسط إمارة دبي.

وواصلت مبيعات متاجر التجزئة تحقيق المزيد من الزخم في الربع الثالث نتيجة لالتزام الشركة باستراتيجية قطاع مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالوقود، بالإضافة الى الإقبال الكبير الذي شهدته منتجات قهوة أدنوك الحصرية.

كما شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام أيضاً توسع أدنوك للتوزيع على الصعيد العالمي بإبرامها اتفاقية شراكة مع شركة "توتال إنرجيز" حيث أعلنت عن أكبر صفقة استثمارية في تاريخها للاستحواذ على حصة 50% من محفظة أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق، مصر"، إحدى أكبر أربع شركات لتوزيع الوقود في مصر. وتأتي عملية الاستحواذ هذه في إطار رؤية الشركة لترسيخ مكانتها الرائدة إقليمياً في قطاع توزيع الوقود. ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "يسعدني الإعلان أن الشركة سجلت أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً، وحافظت على مسار نمو إيجابي مع تدفقات نقدية كبيرة وميزانية عمومية قوية.

كما قمنا بافتتاح محطة مميزة في موقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد في دبي لنعرض من خلالها خدماتنا الرقمية التي تعتمد على أحدث تطبيقات التكنولوجيا لضمان تقديم تجربة تسوّق مميزة لعملائنا، والتأكيد على التزامنا بالنموّ المستدام وتحقيق عائدات جاذبة للمساهمين على المدى الطويل".

تعزيز الاعمال التجارية في المستقبل

وشهد الربع الثالث من العام أيضاً إطلاق أدنوك للتوزيع العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز أعمالها التجارية مستقبلاً، وتسريع وتيرة تحقيق أهدافها المستدامة على المدى الطويل.

وفي دبي، افتتحت الشركة مؤخراً أولى محطات خدمة أدنوك على شارع الشيخ زايد، وتقدم المحطة الجديدة تجربة تسوق رقمية مميزة للعملاء تشمل الكاميرات الذكية والشاشات الرقمية عند المضخة، وذلك لتقديم تجربة رقمية سلسة وممتعة للعملاء تضفي على رحلتهم طابعاً فريداً.

وتزخر المحطة أيضاً بالمزايا المستدامة حيث تعمل جزئيّاً بمصادر الطاقة المتجددة، كما تضم المحطة أول متجر تجزئة واحة أدنوك متعدد الطوابق.

عائدات مجزية للمساهمين

وتنص سياسة الشركة لتوزيع الأرباح لعام 2022 على توزيعات أرباح لا تقل عن 2.57 مليار درهم، مما يوفر عائد ربحي بنسبة 4.6% (بناء على سعر السهم 4.47 درهم كما في 10 نوفمبر 2022).

وكانت الشركة قد وزعت أرباحاً قدرها 1,285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) عن النصف الأول من عام 2022، حيث تم دفعها في أكتوبر. ويتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح لعام 2022 في شهر أبريل 2023، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين. وللأعوام اللاحقة، تنص سياسة توزيع الأرباح على توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

لاطلاع على المزيد من المعلومات عن نتائج الربع الثالث، يُرجى الرجوع إلى صفحة الشركة على شبكة الانترنت:

relations-relations/investor-https://www.adnocdistribution.ae/en/investor/

يمكن التواصل مع قسم علاقات المستثمرين على العنوان الإلكتروني: IR@adnocdistribution.ae

لاستفسارات وسائل الإعلام، يُرجى التواصل عبر العنوان: media@adnocdistribution.ae

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حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (ADNOCDIST)، هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. تدير أدنوك للتوزيع 481 محطة خدمة، و366 متجر تجزئة، وذلك كما في 30 سبتمبر 2022. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات، وتقدم الشركة خدمات بيع الوقود بالتجزئة في إمارات الدولة السبع. كما توسّعت عمليات الشركة دولياً في العام 2018 بافتتاحها محطتي خدمة في المملكة العربية السعودية، حيث تدير الشركة 66 محطة خدمة في المملكة كما في 30 سبتمبر 2022 للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.

بيانات تحذيرية مرتبطة بالمعلومات الاستشرافية

يتضمن هذا الخبر الصحفي بيانات استشرافية مرتبطة بعمليات "شركة أدنوك للتوزيع ش.م.ع"، وهي ترتكز على التوقعات والتقديرات الحالية لإدارة الشركة فيما يخص المنتجات البترولية والكيماوية وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وإن كلمات أو عبارات مثل "يتوقع"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يستهدف"، و"يقدّر"، و"يعتزم"، و"يعتقد"، و"يسعى"، و"يخمّن"، و"قد"، و"يمكن"، و"ربما"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"يضع ميزانية"، و"تطلعات"، و"توجهات"، و"إرشادات"، و"تركيز"، و"حسب الموعد المقرر"، و"في المسار المحدد"، و"من المقرر"، و"أهداف"، و"غايات"، و"استراتيجيات"، و"فرص" وغيرها من التعابير المشابهة تهدف إلى تحديد مثل هذه البيانات الاستشرافية. ولا تشكل هذه البيانات أي ضمانات بخصوص الأداء المستقبلي للشركة، وهي خاضعة لمخاطر وشكوك وغيرها العديد من العوامل التي يُعتبر العديد منها خارج نطاق سيطرة الشركة ومن الصعب التنبؤ بها. ولذلك قد تختلف المخرجات والنتائج الفعلية بشكل ملموس عما هو وارد أو متوقع في مثل هذه البيانات الاستشرافية. ولا ينبغي على القارئ أن يعتمد بشكل قاطع على هذه البيانات التي تعد صحيحة فقط حتى تاريخ نشر هذا الخبر الصحفي. وما لم يكن هناك داعٍ قانوني، لا تعد "أدنوك للتوزيع ش.م.ع" ملزمةً بتحديث أي بيانات استشرافية علانيةٍ سواء نتيجة معلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك.