قال وزير النفط الليبي محمد عون إن شركة الطاقة الإماراتية الوطنية أدنوك ضمن تحالف يضم شركات نفط عالمية تناقش حاليا فرص للاستثمار في قطاع الغاز بليبيا.

"هم تحالف من 3 شركات: إيني وتوتال (شركات طاقة عالمية) وأدنوك، وأعتقد بقيادة إيني،" بحسب عون لصحفيين على هامش منتدى أوبك الدولي الثامن في فيينا المنعقد في الفترة من 5 -6 يوليو، مضيفا أن الاستثمار سيكون خاص بتطوير حقل غاز بدون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وقد عانى قطاع الطاقة في ليبيا من إغلاقات متكررة على يد جماعات مسلحة في ظل الاضطرابات السياسية بالبلد، بينما تسعى الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلى الاستفادة من تزايد الطلب على النفط والغاز إثر الحرب في أوكرانيا.

وتسعى ليبيا إلى زيادة إنتاج النفط لديها إلى مليوني برميل يوميا، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو إنتاج الهيدروكربونات بليبيا بحوالي 15% خلال عام 2023 عقب زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميا عام 2022 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا حاليا.

وقد وقعت شركة إيني الإيطالية مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عقد في يناير الماضي لتطوير إنتاج الغاز والطاقة المتجددة في ليبيا بقيمة 8 مليار دولار.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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