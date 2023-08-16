دعت مصر الشركات العاملة في إنتاج السكر لطرح كميات منه للتداول على بورصة السلع المصرية المؤسسة حديثا بهدف ضبط الأسعار، بحسب بيان نشر على موقع بورصة السلع الأربعاء.

وتعاني مصر منذ أكثر من عام - وتحديدا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية - من نقص في السيولة الدولارية اللازمة لتوفير احتياجاتها خاصة من الاستيراد الذي تعتمد عليه بشكل كبير البلد الشمال إفريقي التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

ويتم تداول سلع أخرى عبر البورصة السلعية التي تأسست في 2020 منها الذرة الصفراء والقمح.

ودعت البورصة الشركات العاملة في السكر للتسجيل لبيع منتجاتها عبر المنصة لشركات الصناعات الغذائية والتوزيع.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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